Amazfit Cheetah Square è ufficiale, smartwatch per le persone attive

Amazfit Cheetah Square è il terzo modello della serie Amazfit Cheetah, pensata per per le persone attive, che sono alla ricerca di un dispositivo ergonomico, con tutte le funzioni di base, ed un design ugualmente accattivante.

Il prodotto si differenzia dai propri fratelli per il display da 1,75 pollici di diagonale, con forma rettangolare, un AMOLED da 341 ppi, perfetto per essere visualizzato in ogni condizione meteorologica. Il telaio è super resistente, ed anche elegante, con la sua lega di alluminio e fibre polimeriche.

L’ergonomia è ottima, dato il peso di 37 grammi compreso di cinturino, migliorato dalla presenza di una batteria tutt’altro che capiente, pari a 240 mAh. Ciò non porta ad una riduzione dell’autonomia, infatti Amazfit Cheetah Square potrà essere utilizzato per 4 giorni consecutivi con utilizzo intensivo del GPS e di tutti i sensori. Proprio il GPS è il fulcro del prodotto, la tecnologia MaxTrack si appoggia ad un’antenna dual-band per la polarizzazione circolare, il che favorisce la ricezione del segnale in ogni ambiente.

Amazfit Cheetah Square – tutte le funzioni e prezzo

Non mancano chiaramente le funzioni di base, come qualità del sonno, frequenza cardiaca, saturazione del sangue, stress e tempo di recupero, migliorate dall’app Zepp Coach con intelligenza artificiale. La navigazione, anche grazie al GPS, non sarà mai stata così facile, il dispositivo presenta una memoria interna di 2,3GB che potrà essere utilizzata per il download di mappe offline e di file musicali.

Amazfit Cheetah Square sarà in vendita ad un prezzo di listino di 229 euro, esattamente identico a quello di Cheetah Round.