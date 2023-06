Amazfit Pop 3S, ufficiale nuovo smartwatch dal prezzo contenuto

Il noto marchio Amazfit ha da poco annunciato per il mercato indiano un nuovo dispositivo wearable. Si tratta del nuovo smartwatch Amazfit Pop 3S e, come da trazione dell’azienda, si caratterizza per l’elevato rapporto tra qualità e prezzo. La scheda tecnica è infatti decisamente interessante, anche se il prezzo rimane contenuto.

Amazfit Pop 3S, ufficiale in India nuovo smartwatch low cost

Amazfit Pop 3S è il nuovo dispositivo wearable del noto marchio ed è stato annunciato in queste ore per il mercato indiano. Come già accennato in apertura, si tratta di un device dell’elevato rapporto tra qualità e prezzo. La sua scheda tecnica vanta infatti diversi pregi, nonostante il prezzo basso.

Troviamo infatti un display con tecnologia SuperAMOLED da 1.96 pollici con vetro curvo 2.5D. Il quadrante è di forma quadrata, ma ha i bordi curvi. Lo smartwatch dispone inoltre della funzionalità per supportare le chiamate, grazie alla presenza del microfono e degli altoparlanti. Dal punto di vista costruttivo, la cassa è realizzata in metallo, mentre il cinturino è disponibile sia in silicone sia in acciaio inox.

Lo smartwatch è poi impermeabile grazie alla certificazione IP68 ed è in grado di monitorare numerose attività sportive differenti. Non mancano poi svariati sensori per tenere sotto controllo diversi parametri, tra cui il battito cardiaco e la saturazione dell’ossigeno nel sangue.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo smartwatch Amazfit Pop 3S sarà disponibile per il momento per il mercato indiano ad un prezzo scontato di circa 34 euro al cambio. Successivamente, il suo prezzo si aggirerà attorno ai 60 euro.