WhatsApp è l’applicazione di messaggistica istantanea più famosa e utilizzata del mondo. L’app di Meta dalla sua fondazione nel lontano 2009 è sempre stata una delle più utilizzate e oggi conta circa 2,3 miliardi di utenti e oltre 1 miliardi di messaggi scambiati in chat dagli utenti giornalmente.

I motivi del costante utilizzo di WhatsApp da parte degli utenti e le ragioni per le quali l’applicazione non è stata mai scalzata dal primo posto sul podio nonostante la concorrenza spietata sul mercato sono principalmente due: l’attenzione alla privacy e alla sicurezza degli utenti e il continuo aggiornamento delle funzionalità dell’app.

WhatsApp infatti utilizza la crittografia end-to-end che garantisce agli utenti una sicurezza totale durante lo scambio di SMS e inoltre continua a sfornare nuove funzioni che possano migliorare di giorno in giorno l’esperienza degli utenti sulla piattaforma. Tra gli aggiornamenti più recenti abbiamo la possibilità di postare note vocali nello stato, la creazione di avatar personalizzabili e la nuovissima opportunità di inviare dei videomessaggi in chat.

WhatsApp: il nuovo aggiornamento riguarda la risoluzione delle foto

Gli aggiornamenti per WhatsApp non sono certo finiti qui e Zuckerberg annuncia l’arrivo di una nuova e incredibile innovazione richiesta da tempo da tutti gli utenti: le foto in alta risoluzione.

Nelle prossime settimane sarà infatti possibile condividere le proprie immagini finalmente con una risoluzione in HD. L’aggiornamento permetterà di mantenere come opzione base la risoluzione standard, per tutti gli utenti che hanno una scarsa memoria e non possono inviare immagini in HD. Per tutti gli altri sarà possibile impostare con semplicità l’opzione alta risoluzione.