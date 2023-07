Whatsapp, dopo l'aggiornamento della grafica sarà difficile riconoscerla

Il team di WhatsApp, il popolare servizio di messaggistica istantanea, è impegnato incessantemente nell’ottimizzazione dell’applicazione, risolvendo problemi riscontrati dagli utenti e introducendo nuove funzionalità. L’obiettivo è quello di fornire un’esperienza sempre più completa e personalizzabile.

Whatsapp: cosa cambierà?

Periodicamente, le innovazioni rilevate nelle versioni beta dell’applicazione vengono rese disponibili a tutti gli utenti attraverso la loro implementazione in una versione stabile dell’app. Questo è esattamente ciò che è accaduto di recente.

Negli ultimi giorni, diverse delle novità grafiche emerse nelle scorse settimane sono state rese disponibili a un pubblico più ampio. Tra queste, spicca il redesign della barra in basso. La nuova versione non presenta solo modifiche grafiche, ma anche uno spostamento della scheda dedicata alle comunità, che passa dalla prima alla terza posizione, perdendo così un po’ di importanza.

Altre piccole novità grafiche sono state implementate nelle scorse ore, a conferma del fatto che è in corso un processo di “ringiovanimento” dell’interfaccia di questo popolare servizio di messaggistica istantanea. Questo avviene anche tenendo conto delle linee guida di design di Google.

Se desideri provare le ultime novità studiate dal team di sviluppatori di WhatsApp e introdotte nelle varie release beta per Android, puoi farlo attraverso il Google Play Store, iscrivendoti al relativo canale di beta testing. Se non sei riuscito a iscriverti al programma beta ma desideri comunque provare in anteprima le ultime versioni dell’applicazione di messaggistica, hai la possibilità di farlo installando manualmente i relativi file APK, che possono essere scaricati da APK Mirror.

L’app è anche disponibile nel Google Play Store e può essere scaricata attraverso il badge appropriato. Ricordiamo che altre guide di WhatsApp sono disponibili per approfondire le funzionalità dell’app.