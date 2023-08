Airbnb è una piattaforma digitale che ha lo scopo di mettere in contatto persone che cercano alloggio o un soggiorno momentaneo per le vacanze, con altre persone che dispongono di spazi extra disponibili all’affitto.

Tale servizio funge dunque da mediatore, in modo da facilitare i contatti e le comunicazioni tra le due parti.

Un altro punto di forza di Airbnb, è che la piattaforma si propone di presentare quelle soluzioni che risultano essere le più convenienti del momento. In modo da garantire all’affittuario, la miglior opzione disponibile al minimo prezzo.

Tuttavia, per quanto la piattaforma sia sicuramente molto utile, essa non è priva di pericoli. Infatti, con la possibilità di affittare uno spazio direttamente online, senza che vi sia la necessità di un contatto diretto o una visita, in prima persona, con l’ interessato, i rischi di cadere in truffe e raggiri on-line, diventano sempre più frequenti.

Per esempio, gli affittuari potrebbero farsi dare tutti i dati personali di una persona e poi sparire nel nulla, per poi arrivare a scoprire che la casa o l’abitazione in questione in realtà non è mai esistita. In questo modo la piattaforma viene utilizzata al solo scopo di ingannare gli altri ed impadronirsi dei loro dati sensibili.

Naturalmente questo indicato è solo uno dei tanti esempi di truffa che dilagano in questo periodo.

A tal proposito Censis, ovvero l’istituto italiano che svolge indagini di ricerca dal punto di vista sociale ed economico, è giunto alla conclusione che circa due persone su tre rischiano di essere vittime di truffe derivanti proprio da siti del genere.

Airbnb: consigli di utilizzo

Di fronte a questa situazione, di seguito, vi riportiamo alcuni consigli utili da seguire, al fine di prenotare le vostre prossime vacanze con serenità e lontani dal dubbio di essere vittime di eventuali truffe.

Attenzione a non cliccare mai su link sospetti. Ovvero su siti che vi risultano, in qualche modo, troppo pomposi o che promettono delle offerte troppo belle per essere vere. In quanto, molto spesso, accade che, una volta cliccato su un link del genere, si viene automaticamente riportati a delle pagine di siti fasulli, aventi il solo scopo di copiare i vostri dati o intrufolarsi nel vostro computer attraverso un malware. Pagate, prenotate e svolgete qualsiasi attività direttamente sulla piattaforma e non accettate alcun tipo di trattamento all’esterno di essa. Poiché con Airbnb, durante tutto l’iter di prenotazione e pagamento, potrete godere di un maggiore supporto e tutela e, nel caso, anche di un eventuale rimborso. Cosa che non è possibile al di fuori della piattaforma. Nel caso in cui vi accorgiate di essere stati vittime inconsapevoli di un truffatore, la tempestività è davvero tutto. Airbnb lavora 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, dunque fate il prima possibile una segnalazione alla piattaforma, in modo che la persona in questione possa essere bloccata e per avere una maggiore possibilità di rimborso. Assicuratevi sempre di non uscire inconsapevolmente dalla piattaforma. Ciò potrebbe accadere, per esempio, digitando su un eventuale link che vi viene inviato. Questo infatti, potrebbe portarvi al di fuori della piattaforma senza che ve ne accorgiate.

Il profilo del truffatore tipo

Per una maggiore sicurezza riportiamo, inoltre, anche alcune caratteristiche tipiche dell’identikit del truffatore. Attenzione a questi segnali.