Ogni smartphone, a prescindere dalla marca o dal modello, emette radiazioni elettromagnetiche, che considerata la vicinanza al nostro corpo, vengono in parte assorbite dallo stesso. Queste, come confermato recentemente dall’OMS, potrebbero causare problemi di salute all’organismo, se l’esposizione fosse prolungata, di conseguenza sono state prese delle contromisure più o meno importanti.

In primo luogo l’Unione Europea ha stabilito un valore massimo di radiazioni emesse, il cosiddetto SAR, il cui acronimo è Specific Absorption Rate, che non deve superare i 2 W/kg (altrimenti il dispositivo non verrà commercializzato), ma le stesse aziende stanno cercando di ridurre al massimo l’emissione delle radiazioni elettromagnetiche, con smartphone sempre più moderni e completi sotto questo punto di vista.

Premete qui e collegatevi subito al nostro canale Telegram ufficiale, dove troverete i codici sconto gratis da utilizzare su Amazon e prezzi incredibilmente bassi.

Radiazioni elettromagnetiche, ecco gli smartphone che ne emettono di più

Vi siete mai chiesti quali siano gli smartphone che emettono il maggior numero di radiazioni? in rete ogni trimestre viene pubblicata una classifica aggiornata con tutte le emissioni SAR degli ultimi dispositivi in commercio.

A sostegno della teoria espressa in precedenza, vi possiamo annunciare che gli smartphone con il SAR più alto sono più datati, ovvero commercializzati in tempi non propriamente recenti, e si trattano di Huawei Mate 9, con 1,69 W/kg, ma sopratutto di Xiaomi A1, che si ferma a 1,75 W/kg.

Numeri elevati che non devono destare preoccupazione, poiché a tutti gli effetti le radiazioni elettromagnetiche sono sempre pericolose, e di conseguenza si consiglia sempre la massima attenzione e la riduzione alle esposizioni.