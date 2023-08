Dopo tanta attesa sui nostri smartphone arriva un nuovo aggiornamento Whatsapp con delle novità a dir poco strabilianti. Sarà possibile inviare e ricevere foto in HD senza che queste perdano più qualità. Ce ne hanno messo di tempo!

L’annuncio è giunto dal boss in persona, Meta Mark Zuckerberg, tramite il suo canale broadcast di Instagram. Ha spiegato che la funzione è ancora in fase di sperimentazione, quindi dovremmo attendere ancora qualche giorno per far sì che tutti la ottengano.

L’invio di immagini in alta definizione non solo sarà possibile su iOS, Android, ma anche su PC. Scegliendo questo tipo di qualità ricordiamo che consequenzialmente ci sarà un consumo di rete maggiore durante l’invio, quindi vi consigliamo di mandarle tramite Wi-fi. Sarà comunque possibile scegliere di non cambiare e mantenere la risoluzione attuale.

La vera innovazione sta nel fatto che, se quando si riceve la foto si ha una connessione dati lenta, Whatsapp la scaricherà in formato SD, mutandola in HD pian piano.

Al momento non si conoscono i dettagli dei formati del nuovo servizio meta, anche se si vocifera che nel caso del formato SD la risoluzione sarà 1600 x 1052 pixel e in HD 4096 x 2692 pixel.

La novità degli sticker con l’IA

Whatsapp sta anche lavorando ad una nuova funzionalità che darebbe agli utenti la possibilità di creare sticker grazie all’utilizzo di un’intelligenza artificiale generativa.

Grazie a questo strumento potrete generare l’adesivo che vorrete inserendo in una barra testuale apposita ciò che vorrete. Per ora è in fase di beta test per gli utenti Android e non si hanno indiscrezioni per chi possiede un iPhone. Tuttavia, sarà molto interessante scoprire e creare sticker rendendo le chat con gli amici o i parenti ancora più divertenti. Per ora stanno cercando ancora di aggiustare un piccolissimo difetto: a volte l’IA da risposte non proprio appropriate.