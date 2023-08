L’entrata di Elon Musk nel mercato dei social ha avuto effetti rilevanti. Un effetto conseguente lo si è visto anche per le piattaforme di casa Meta. Mark Zuckerberg ha infatti in programma delle modifiche sostanziali per i suoi principali portali, Instagram e Facebook, modifiche che partono proprio dall’introduzione dei profili a pagamento, in scia a quanto già fatto da Twitter, ora X, di Musk.

Facebook e Instagram, ecco l’introduzione degli account a pagamento

Anche i social di Meta cambiano la loro politica per le spunta blu. Se sino a qualche settimana fa la certificazione del profilo era legata soltanto ad account di personaggi famosi, politici ed influencer, ora ogni utente può ottenere la classica spunta blu che certifica la piena corrispondenza tra il profilo social e la propria identità.

Instagram così come Facebook hanno quindi lanciato un nuovo servizio, il cui nome è Meta Verified. Il servizio ha un costo certamente non indifferente: per acquistare la spunta blu su Instagram o su Facebook serviranno 13,99 euro al mese attraverso pagamenti via web o 16,99 euro per chi sceglie di acquistare direttamente attraverso la piattaforma social. Gli utenti potranno pagare con carta di debito, di credito, ma anche con Apple Pay o Google Pay.

Meta Verified non garantisce al pubblico soltanto le spunte blu. Gli utenti che decidono di passare questo abbonamento ai principali social riceveranno anche l’accesso a servizi di assistenza prioritaria in caso di problemi di sicurezza digitale e una protezione maggiore contro ogni qualsiasi tentativo di furto del profilo online o di furto delle proprie password.