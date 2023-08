Il prossimo 23 agosto è previsto il debutto mondiale di Ahsoka, la nuova serie ambientata nell’universo di Star Wars. La storia sarà incentrata sull’omonimo personaggio che i fan hanno imparato ad apprezzare con le serie animate The Clone Wars e Rebels.

Il personaggio ha fatto il proprio debutto in live action apparendo come comprimario in The Mandalorian e The book of Boba Fett fino a meritarsi una serie completamente incentrata su di lei. Nelle apparizioni in live action, Ahsoka è interpretata da Rosario Dowson.

Per chi non la conoscesse, Ahsoka Tano diventa la padwan di Anakin Skywalker durante le Guerre dei Cloni e si dimostra fin da subito estremamente abile nel combattimento e dotata di grande spirito di intraprendenza.

Su Disney+ è tutto pronto per il debutto di Ahsoka, una delle serie di Star Wars più attese dagli appassionati

Tuttavia, le divergenze con il consiglio dei Jedi la portano ad abbandonare l’Ordine con grande tristezza. Sopravvissuta alla Grande Purga, la Togruta diventa uno dei membri più importanti della Ribellione impegnata nella lotta contro l’Impero.

Pur non essendo più un Jedi, Ahsoka continua a servire il Lato Chiaro della Forza sfidando apertamente l’Impero e i suoi seguaci. In particolare, la serie si concentrerà sullo scontro contro il Grand’ammiraglio Thrawn, principale villain impegnato a far risorgere l’Impero.

Il nuovo trailer pubblicato su YouTube, permette di immergersi nel mondo della serie attraverso immagini tratti dalle varie puntate ma anche con il commento dei protagonisti. Il tema del filmato è “Maestro e Apprendista” per sottolineare lo stretto rapporto che unisce tutti i protagonisti della saga di Star Wars.