La Battista rappresenta lo stato dell’arte per Automobili Pininfarina e l’azienda ha lavorato sodo per renderla una hypercar sotto tutti i punti di vista. Le linee filanti ed armoniose nascondono quattro motori elettrici in grado di sviluppare una potenza complessiva di 1.900 CV pari a 1.397 kW.

I motori generano una coppia di 2.340 Nm con una velocità massima di 350 km/h. Le batterie da 120 kWh consentono un’autonomia notevole per una supercar. Il ciclo WLTP attesta oltre 470 km di autonomia con una singola ricarica.

Nonostante tutti questi numeri possano sembrare stravaganti, la Pininfarina Battista è scesa in pista per dimostrare la propria forza. I risultati sono stati stupefacenti, tanto da aver stabilito alcuni record del mondo.

Pininfarina Battista è una supesportiva elettrica che non teme alcun rivale tanto da stabilire nuovi record sia in accelerazione che in frenata

Durante i test in pista svolti al Dubai Autodrome, l’azienda ha registrato dei numeri spaventosi che faranno sgranare gli occhi ad ogni appassionato delle quattro ruote. Il passaggio da 0 a 60 miglia orari (circa 96 km/h) avviene in 1,79 secondi. Per raggiungere i 100 km/h bisogna attendere appena 1,86 secondi.

Per passare da 0 a 120 miglia orarie (circa 193 km/h) si impiegano 4,49 secondi mentre da 0 a 200 km/h si arriva in 4,75 secondi. Tutti questi valori sono stati certificati e hanno permesso alla Pininfarina Battista di fregiarsi del record del mondo per una vettura di serie.

Le prestazioni della vettura sono incredibili anche in fase di decelerazione. Per frenare la vettura da una velocità di 100 e portarla al completo arresto a 0 km/h si impiegano 31 metri. Questa distanza rappresenta un ulteriore record del mondo per la categoria dei veicoli elettrici.