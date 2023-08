Automobili Pininfarina ha deciso di alzare l’asticella per quanto riguarda il concetto di mobilità elettrica senza rinunciare al lusso. Ecco, quindi, arrivare il concept PURA Vision che viene identificato come un e-LUV (Luxury Utility Vehicle), destinato a portare oltre il concetto di SUV.

Trattandosi di un concept, PURA Vision incarna tutti gli stilemi di design di Automobili Pininfarina. Traendo spunto dal passato e dai modelli storici, le linee vengono reinterpretate per creare una silhouette elegante e proporzioni uniche.

A partire da questa vettura, verrà realizzata la prossima generazione di veicoli di lusso elettrici di Automobili Pininfarina. Il debutto ufficiale della PURA Visione è atteso alla Monterey Car Week prevista dal 17 al 21 agosto. Al fianco dell’e-LUV ci sarà anche la Battista Edizione Nino Farina, la supersportiva del gruppo.

Automobili Pininfarina ha presentato PURA Vision, il nuovo concept di design che anticipa l’era dei Luxury Utility Vehicle elettrici

Come svelato dalla stessa Casa, la vettura ha una propria identità grazie all’utilizzo di alcune soluzioni tecniche innovative. Tra queste spiccano le proporzioni tra cabina e posteriore oltre alle porte tri-apribili senza pilastro per garantire un accesso completo all’abitacolo.

Paolo Dellachà, Amministratore Delegato di Automobili Pininfarina, ha dichiarato: “PURA Vision è il ponte dal nostro presente a un entusiasmante nuovo capitolo della storia di Automobili Pininfarina. Nel nostro quinto anno, abbiamo già celebrato la nostra unica eredità con l’introduzione dell’iper GT Battista Edizione Nino Farina. PURA Vision anticipa un futuro emozionante e mostra ciò che si può ottenere se applichiamo i nostri principi di design PURA a un tipo di veicolo del tutto nuovo“.

L’amministratore ha poi continuato: “Molto più importante di una semplice anteprima di un prossimo veicolo, PURA Vision presenta una nitida e moderna filosofia di design ispirata dalla ricca eredità di Pininfarina e definisce una ricetta inequivocabile per una collezione di nuove e splendide auto di lusso. Il primo modello della nostra nuova gamma – spettacolare da ammirare e con una proposta differente, ma chiaramente ispirato a PURA Vision – sarà presentato accanto a questo meraviglioso concept di design nella residenza privata di Automobili Pininfarina durante la Monterey Car Week (17-20 agosto), così come al The Quail – A Motorsports Gathering (18 agosto 2023)“.