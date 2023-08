Kena Mobile batte Iliad, GRATIS ben 130 giga al mese

È un gioco da ragazzi per i gestori virtuali battere la concorrenza e lo dimostrano soprattutto alcuni operatori. Kena Mobile in primis sta riuscendo a tirare fuori dal cilindro le sue migliori opportunità, soprattutto in termini di giga mensili. Il successo è quindi ricorrente per l’azienda.

Il merito è di tutte le grandi offerte che sono state promosse nell’ultimo periodo, le quali sono stati in grado di mandare avanti il gestore. Oggi non ci sono infatti altre compagnie che riescono ad offrire così tanti contenuti e soprattutto prezzi così bassi in contemporanea. Con le ultime opportunità lanciate sul sito ufficiale, Kena Mobile è stato in grado di mostrare ancora più giga nelle sue offerte. Per questa motivazione sono arrivati tanti nuovi clienti, che hanno abbandonato anche gestori del calibro di Vodafone, Iliad e WindTRE. Sono inoltre tantissimi i vantaggi che il provider virtuale mette a disposizione, tutto semplicemente scegliendo una delle sue promozioni.

Per Kena Mobile è facile battere tutti con la sua STAR da 130 giga al mese

Grazie alla nuova offerta tutti gli utenti potranno avere ogni mese minuti senza limiti, 200 SMS e 130 giga in 4G. Si paga 6,99 € al mese, con il primo mese offerto gratuitamente.

Sottoscrivendo poi il servizio di ricarica automatica, insieme a tutti i giga concessi nell’offerta di Kena Mobile, ce ne saranno altri 50. Da ricordare inoltre che il gestore non prevede alcun tipo di costo di attivazione, per cui l’unico prezzo da pagare, dopo il primo mese gratis, sarà quello di 6,99 €.

Tra le grandi promozioni che il provider accoppia con le sue offerte, ce ne sono due molto interessanti. Innanzitutto ecco quella che regala 200 giga ai già clienti per un totale di due mesi, la quale scadrà il prossimo 30 agosto. Entro quella data potrete infatti avere il suddetto quantitativo di connessione Internet semplicemente pagando 1,99 €.