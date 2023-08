Passare all’operatore telefonico Iliad non è mai stato così allettante. Per questa estate, infatti, l’operatore vanta un catalogo di offerte davvero sensazionali, comprendenti sia grandi quantità di giga per navigare e tanto altro. Vediamo qui di seguito le offerte più interessanti.

Iliad, passa ora attivando una delle favolose offerte dell’operatore

Per chi è alla ricerca di una nuova offerta mobile super conveniente, c’è la vasta proposta del noto operatore telefonico Iliad. Come ben sappiamo, infatti, quest’ultimo ha fin da subito stupito gli utenti e la concorrenza per le sue offerte sensazionali. Ci sono offerte sia solo dati, per chi ha necessità di sole chiamate e per chi è alla ricerca di tanti giga per navigare.

Iliad Voce

Questa offerta include ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri e 40 MB, il tutto ad un costo mensile di 4,99 euro al mese.

Iliad Dati 300

Questa offerta è rivolta a chi ha bisogno solo di giga per navigare. Nello specifico, include ogni mese fino a 300 GB di traffico dati ad un costo di 13,99 euro al mese. È previsto un costo di attivazione di 9,99 euro.

Iliad Giga 100

L’offerta in questione include ogni mese fino a 100 GB di traffico dati e sempre minuti di chiamate ed SMS senza limiti verso tutti i numeri. Il costo in questo caso è di 7,99 euro al mese.

Iliad Giga 150

Quest’ultima offerta proposta dall’operatore include fino a 150 GB di traffico dati anche con connettività 5G. Rimangono poi sempre disponibili minuti ed SMS verso tutti i numeri. Il costo da pagare è di 9,99 euro al mese.