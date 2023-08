La decisione presa dalla Commissione Europea secondo la quale ogni azienda, a partire dal 2024, dovrà realizzare dispositivi esclusivamente dotati di una porta USB-C, così da permettere agli utenti di utilizzare un caricabatterie universale, è stata subito accolta da Apple.

L’azienda avrebbe potuto prendere tempo e posticipare l’addio alla porta Lightning ma non sarà così. A settembre avremo modo di conoscere i primi iPhone con porta USB-C ma non si tratterà esclusivamente degli iPhone 15. Apple potrebbe realizzare delle nuove versioni di iPhone 14 e iPhone 14 Plus dotati della nuova porta di ricarica.

iPhone 14 con porta USB-C: Apple potrebbe presto lanciare i nuovi dispositivi!

A pochissime settimane dal lancio ufficiale degli iPhone 15, un leaker ha scovato alcuni nomi in codice che sembrano far riferimento a due nuove versioni di iPhone 14 e iPhone 14 Plus. I dispositivi non presenteranno alcuna differenza rispetto ai modelli attualmente in commercio, fatta eccezione per la presenza di una porta USB-C. Anche i dispositivi rilasciati lo scorso anno, dunque, saranno in grado di supportare il nuovo caricabatterie universale.

La scelta del colosso potrebbe essere giustificata dalla ancora alta domanda degli utenti nei confronti dei melafonini dello scorso anno. Non passerà inosservata, però, la recente notizia secondo la quale, un numero non indifferente di utenti, ha segnalato un improvviso calo delle prestazioni della batteria.

Apple non ha mai fatto riferimento alla realizzazione di nuovi iPhone 14 ma ha già confermato l’introduzione della nuova porta sui prossimi iPhone, il cui lancio dovrebbe avvenire tramite un apposito evento previsto per il 12 o il 13 settembre.