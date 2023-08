Criptovalute, nasce PayPal USD, la stable coin legata al dollaro

Dopo aver raccolto tanti successi nel mondo degli scambi di denaro via telematica, PayPal ha raggiunto un nuovo traguardo. Secondo quanto riportato infatti il colosso ha lanciato ufficialmente la sua prima moneta virtuale. All’interno del mondo delle criptovalute è arrivata dunque una nuova soluzione, questa volta rappresentata da un colosso molto conosciuto.

PayPal infatti in tutto il mondo riesce oggi a riscuotere grande successo e fiducia visti i suoi trascorsi. Ricordiamo che il celebre servizio di scambio di denaro permette anche di essere tutelati, con l’assistenza pronta a risarcire anche i soldi scomparsi in seguito alle truffe. Proprio per tutte queste motivazioni PayPal è diventato un fenomeno ed oggi può permettersi di stare nel mondo delle monete virtuali con una vera e propria stablecoin.

PayPal lancia la sua criptovaluta PayPal USD, ecco come funziona

Quando si parla di stablecoin, non c’è modo di fraintendere: si tratta di una moneta virtuale in grado di lasciare il suo valore stabile. Siccome la criptovaluta in questione si chiama PayPal USD, si capisce chiaramente che è legata al dollaro.

Ciò significa che oscillerà in base al valore della moneta americana, il quale resta dunque sempre stabile. Questa nuova moneta virtuale viene classificata oggi come un token di tipo ERC-20 emesso all’interno della blockchain di Ethereum. Secondo i vertici si tratterebbe di uno strumento stabile digitale nativo, peraltro facilmente connesso alla valuta Fiat esattamente come nel caso del dollaro USA.

Attualmente può già essere utilizzata, o almeno solo dai clienti PayPal per fare pagamenti attraverso la piattaforma. Anche la possibilità di trasferimento tra la moneta virtuale il proprio conto PayPal è prevista, senza tralasciare i portafogli esterni compatibili. Gli utenti possono anche inviare dei pagamenti tra persone o finanziare degli acquisti.