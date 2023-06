PayPal è il servizio di pagamento digitale più diffuso in Italia. Esso è davvero comodo e veloce, per questa ragione risulta essere una delle carte virtuali più utilizzate per effettuare acquisti on-line sui vari siti e piattaforme che ne consentono l’applicazione.

Attualmente sembra che la società abbia introdotto importanti novità, come il servizio PassKey.

PayPal e il servizio PassKey

Per PayPal il PassKey rappresenta un grande passo in avanti. Questo servizio infatti, già presente in Italia e in altri 20 paesi del mondo tra cui Stati Uniti, Francia ed Inghilterra, consente di fare acquisti on-line in maniera ancora più veloce e sicura.

In quanto Passkey di PayPal una volta impostato come opzione sulla propria carta virtuale, genera una chiave digitale univoca ed un relativo Qr Code . Quest’ultimo se avvicinato al computer o a un tablet in cui appunto si intende effettuare un acquisto online, consente di accedere all’app in maniera davvero rapida e comoda, senza che vi sia la necessità di ricordare ed inserire eventuali password e/o codici.

La particolarità del servizio PassKey di PayPal, riguarda proprio il fatto che la chiave digitale è unica. Inoltre, trattandosi di una carta virtuale, essa non può essere in alcun modo rubata o clonata.

Attivare questa funzione è davvero molto semplice. Basta collegarsi al sito ufficiale e o all’App PayPal, andare su “Impostazioni” e seguire tutti i passaggi indicati.

Dal momento in cui tale servizio viene abilitato, sarà possibile effettuare pagamenti on-line su tutti i siti internet che presentano appunto il logo di PassKey . Tuttavia, un altro obiettivo importante che si propone PayPal, è quello di estendere la possibilità di pagare attraverso la sua carta su un maggior numero di siti internet e piattaforme.

Per coloro che già usano PayPal, sono già a conoscenza quanto questa carta virtuale possa essere davvero comoda. Per questa ragione non ci resta che sperare che le possibilità di acquisto tramite PayPal aumentino sempre di più.