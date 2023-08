Vodafone batte Iliad con un servizio nuovo e gratis e 150GB

Tra tutti i gestori che sono riusciti finalmente a beneficiare di una grande cornice di pubblico, ci sono pochi eletti ad avere continuità. Alcuni provider infatti sono stati in grado di ottenere un boom iniziale con tantissime sottoscrizioni, per poi sciogliersi come neve al sole. Da qualche tempo però alcune aziende sarebbero riuscite a tenere il passo, non mollando neanche un centimetro per anni. Soprattutto i gestori virtuali hanno preso in mano la situazione, mettendo in grave difficoltà quei grandi operatori che in passato hanno dato vita alla telefonia mobile in Italia. Tra questi c’è sicuramente anche il nome di Vodafone, colosso che in Europa detiene la leadership assoluta sia sul piano fisso che sul piano mobile.

Vodafone comincia a riscrivere le pagine della telefonia mobile, i ritmi sono imposti da due offerte delle sue

Contestualmente al mondo della telefonia mobile, risulta difficile che un utente sia in grado di dire che Vodafone non faccia al caso suo. Prima poteva essere per un discorso di rete, quando anni fa non c’era ancora la ramificazione del gestore sul territorio italiano. Fino a poco tempo fa invece si poteva trattare del prezzo mensile delle offerte. Oggi Vodafone sta riuscendo ad adeguarsi ai prezzi degli altri gestori, mettendoli infatti in difficoltà.

Tutto questo lo testimoniano due offerte in particolare che sono state in grado di prendersi tanti utenti e di allietare quelli che già avevano una promo fissa.

Si parte dalla Silver, con minuti senza limiti verso tutti con messaggi senza limiti. Infine ci sono in 4G ben 150 giga da utilizzare per la navigazione. Il prezzo è di 7,99 € al mese pagando con Smart Pay.

L’altra offerta sembra molto più interessante ma vale solo per coloro che pagano un abbonamento in fibra ottica con Vodafone in casa. Stando a quanto riportato, la nuova Family+ sarebbe infatti in grado di garantire qualsiasi contenuto senza limiti ai già clienti.

Il prezzo di questa offerta è di 9,99 € al mese con il 5G che è incluso all’interno del mensile.