Samsung ha iniziato in questi giorni a rilasciare l’aggiornamento della One UI alla versione 5.1.1, con importanti novità ed interessanti soluzioni tecniche che ampliano le possibilità di utilizzo da parte degli utenti, godendo altresì di una versatilità più unica che rara.

Proprio oggi abbiamo ricevuto l’update su Samsung Galaxy Z Flip5, ma la roadmap dell’azienda sudcoreana è assolutamente chiara, con l’idea comunque di fornire accesso alla nuova release in tempi relativamente brevi per la maggior parte degli utenti in possesso di uno smartphone brandizzato. Ma quali sono le novità introdotte? scopriamole assieme.

Samsung One UI 5.1.1, ecco le novità

Facilitato il multitasking con migliori anteprime all’interno delle schermate recenti, e la possibilità di passare più rapidamente allo schermo diviso dalla vista popup, oppure ripristinare più rapidamente quest’ultimi toccando semplicemente una qualsiasi parte della finestra. Con quick share sarà possibile inviare file ai contatti in un qualsiasi momento, anche se non si trovano nelle immediate vicinanze, con l’aggiunta di alcune impostazioni di sicurezza: impostare una data di scadenza, impedire la condivisione o il salvataggio.

All’interno di camera e galleria troviamo opzioni migliorate per lo stile in cui viene salvata la data/ora e le filigrane, le anteprime delle immagini rimasterizzate vengono inserite nella parte bassa delle stesse (sottoforma di miniatura), gli effetti sono più intuitivi da applicare, mentre gli stessi possono essere copiati/incollati tra più immagini.

Le altre novità riguardano la possibilità di trascinare file o icone con una mano, spostandole dove si desidera, ascoltare i broadcast di Auracast sugli auricolari che supportano LE Audio Bluetooth, cancellare la cache dello smartphone per ridurre lo spazio (senza rimuovere le app), eliminare le app che stanno utilizzando troppa memoria (in seguito all’analisi della stessa con il tool dedicato) e passare tra le varie modalità (sonno, guida o altre) direttamente dalla schermata di blocco.