Samsung Galaxy Z Flip5 è stato capace di generare un hype incredibile nei fan del genere. Sarà per la novità, sarà per le nuove funzionalità sbloccate, ma è sicuro che questo piccolo smartphone pieghevole è riuscito ad attirare l’attenzione di chiunque. L’affidabilità del brand è sicuramente una componente fondamentale, vera e propria base per arrivare a risultati del genere.

Ad oggi, possiamo parlare di un vero e proprio record di prenotazioni che è riuscito a ottenere il più piccolo della Casa con sede in Corea del Sud, e tutto ciò nel suo Paese d’origine, luogo in cui gli smartphone pieghevoli hanno molta voce in capitolo.

Samsung Galaxy Z Flip5, risultati strabilianti per una nicchia come questa

Non si può ancora ad oggi parlare di record di preorder pari a quelli del Galaxy S23, ma senza ombra di dubbio i numeri raggiunti per i due pieghevoli di nuova generazione hanno davvero dell’incredibile. Questo perché parliamo ancora di una nicchia destinata agli appassionati del genere, la quale pare sia in crescita in maniera piuttosto evidente.

Sia Flip5 che Fold5 erano riusciti a superare quota 1 milione di preorder solo nella Corea del Sud al 1° agosto a oggi, superando di fatto già i numeri di grossa portata di Flip4 e Fold4 che, nello stesso periodo, hanno avuto la capacità di conquistare ben 970.000 utenti nel 2022.

Ciò che ad oggi rende questo pieghevole ancora più interessante per il pubblico è senza ombra di dubbio il suo prezzo che è molto più contenuto rispetto al Galaxy Z Fold5.