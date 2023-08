Samsung Galaxy Z Fold 5, lo smartphone ha una resistenza fuori dal comune

Il Samsung Galaxy Z Fold 5, l’ultimo nato nella famiglia di smartphone pieghevoli di Samsung, ha recentemente affrontato una serie di test di resistenza condotti dal famoso YouTuber Zack Nelson del canale JerryRigEverything. Questi test sono noti per mettere alla prova la durabilità dei dispositivi in condizioni estreme, e il Galaxy Z Fold 5 non ha fatto eccezione.

Samsung Galaxy Z Fold 5: i test pesanti

A prima vista, il Galaxy Z Fold 5 potrebbe sembrare fragile, ma i risultati dei test dimostrano il contrario. Nonostante le differenze estetiche minime rispetto al suo predecessore, la cerniera del dispositivo ha subito una significativa trasformazione strutturale. Questa modifica è stata progettata per garantire che non ci sia spazio tra le due metà dello smartphone quando è chiuso. Durante il Bend Test, il dispositivo si è piegato leggermente oltre i 180°, ma ha resistito senza subire danni permanenti. La cerniera ha continuato a funzionare in modo fluido e silenzioso, e il display non ha mostrato segni di danneggiamento.

Un altro test interessante ha riguardato la resistenza alla polvere. Nonostante la cerniera non sia certificata contro la polvere (ma è resistente all’acqua con una classificazione IPX8), ha superato brillantemente il test. Dopo essere stata esposta a grandi quantità di terra e sabbia, la cerniera non ha mostrato segni di intrusione o rumori anomali durante l’apertura e la chiusura.

Tuttavia, c’è stato un piccolo intoppo riguardante lo scanner di impronte digitali, posizionato sul pulsante laterale di accensione. Dopo essere stato esposto a un taglio, lo scanner ha smesso di funzionare correttamente. Questo dettaglio potrebbe essere dovuto a una procedura di test particolarmente aggressiva.

In conclusione, il Samsung Galaxy Z Fold 5 si è dimostrato un dispositivo robusto e resistente, capace di sopportare condizioni estreme che vanno ben oltre l’uso quotidiano. Questi risultati sono una testimonianza dell’attenzione di Samsung alla qualità costruttiva e alla durabilità dei suoi prodotti, in particolare nella categoria degli smartphone pieghevoli.