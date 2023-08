Il nostro smartphone è diventato nel corso del tempo il nostro compagno di vita. Non riusciamo a fare quasi nulla senza di esso. Un piccolo strumento è stato capace di condizionare tutta l’umanità, cambiando nettamente i costumi sociali.

Lo smartphone, anche se sembra esser passato poco tempo, è stato creato piuttosto di recente. Solo alcuni possono ricordare quando questo non esisteva. Se mostrassimo un cellulare tipico degli anni ‘90 a qualcuno della generazione Z, non riuscirebbero neanche a capire di cosa si tratti.

Guardando quindi al passato, ci rendiamo conto di quanto l’era moderna sia differente. Nonostante non esistessero social, non si potesse condividere in ogni momento ciò che si faceva, la società non era noiosa.

Questo piccolo sproloquio serve a ricordare che gli smartphone hanno rappresentato un punto di svolta nella vita quotidiana umana e soprattutto nella comodità. Diciamo la verità, adesso molti di noi, non sarebbero capaci di bollire l’acqua senza controllare su Google come si faccia.

La storia degli smartphone

Domanda, sapete quale fu il primo smartphone in assoluto? Quello creato da BlackBerry durante il biennio 2008-2009. Benché si tratti di poco più di dieci anni fa, sembra quasi esser passato un secolo. Non sappiamo infatti quanti se lo ricorderanno, tuttavia si trattava di uno smartphone dalle funzionalità basilari. Si poteva navigare in rete e non aveva molto in comune rispetto a quelli che utilizziamo al giorno d’oggi.

Negli anni in cui i gruppi preferiti erano i Backstreet Boy’s gli NCYNC o le Spice girls, i cellulari più diffusi erano perlopiù i Nokia, famosi per la loro resistenza. Le loro funzioni essenzialmente erano 3:

si potevano inviare messaggi istantanei o con un’immagine (gli MMS e costavano un occhio della testa);

Potevano essere effettuate delle chiamate;

quest’ultime potevano essere ricevute. Fine.

Se proprio vogliamo andare nel dettaglio, il vero primo esperimento di smartphone fu effettuato da BellSouth. Stiamo parlando di più di trent’anni fa, quando nel 1990 questa aveva annunciato la sperimentazione di un nuovo tipo di cellulare e tre anni dopo aveva lanciato nel mercato quello che definiva un telefono intelligente. Ma quel cellulare non aveva nulla in comune con gli smartphone veri e propri. Non sorprende che ebbe poco successo e fu quasi deriso e marchiato come una trovata commerciale per aumentare le vendite della ditta.

Da allora, di tempo ne è passato, e la quantità di smartphone prodotti e disponibili ogni giorno è quasi diventata assurda. Tuttavia, non possiamo negare il grandissimo progresso tecnologico.