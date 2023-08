Lo scorso 6 agosto si sono tenute le sfide finali dello Yu-Gi-Oh! World Championship (WCS) 2023. Nella splendida cornice dello TOKYO BIG SIGHT (Tokyo International Exhibition Center), i migliori duellanti si sono confrontati per il titolo di Campione.

L’evento è stato ancora più importante se si considera che si tratta della prima sfida dal vivo dal 2019. Per questo motivo, il torneo è stato tra i più attesi e ha permesso di incoronare i tre nuovi Campioni, uno per ognuna delle categorie in gara.

Nel Main Event di Yu-Gi-Oh! GICO DI CARTE COLLEZIONABILI (TCG), Paulie Aronson (Nord America) ha conquistato il titolo battendo nella finale Juan Mateo Augusto Renteria Pastor (Perù). Il vincitore ha sfruttato al meglio il proprio Dragon Link Deck per battere il rivale 2-0 in una finale molto intensa, avvincente ed emozionante.

Il torneo Yu-Gi-Oh! World Championship 2023 ha permesso di premiare i nuovi campioni mondiali nelle tre categorie in sfida

La finale di Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS ha visto confrontarsi Takagi e Yukoo in un confronto molto acceso. Nonostante la sfida colpo su colpo, a prevalere è stato Takagi con un punteggio finale di 3-0.

Il torneo ha visto anche l’edizione inaugurale delle sfide per Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL. Questo evento a squadre 3v3, ha permesso al Team 7 di sfidare gli snipehunters. La squadra degli snipehunters composta da Josh, QuantalThink ed Emre ha battuto i rivali per 5-3.

Per maggiori informazioni sul mondo di Yu-Gi-Oh! e i giochi fisici e virtuali associati, è possibile visitate il sito ufficiale.