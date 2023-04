Yu-Gi-Oh!, Magic: The Gathering e Pokémon sono giochi da tavolo che variano in termini di stile di gioco, ma una cosa che hanno in comune è il loro valore come oggetti da collezione.

Ogni carta può valere anche milioni di euro, se possiede determinate caratteristiche.

Volendo fare una lista delle carte più costose, ci sono ancora alcuni pezzi unici che hanno mantenuto e guadagnato valore negli ultimi 25 anni. Per le persone che vogliono collezionare carte o giocare senza spendere una fortuna, potrebbe anche avere senso analizzare quali giochi consentono la costruzione di mazzi con un budget limitato.

La gara tra Magic, Yu-Gi-Oh! e Pokémon è principalmente una competizione a tre tra la carta Alpha Black Lotus, il Drago Bianco occhi blu 1st Edition e Charizard Holofoil 1st Edition.

Ecco quanto costano

Il Black Lotus è stato venduto all’asta per un totale di 500.000 euro. Lo Shiny Holographic Charizard che molti fan di Pokémon e appassionati di carte collezionabili conoscono è stato venduto invece per 369000 euro, e la prima edizione del Drago Bianco Occhi Blu invece per 85100. Tuttavia, a febbraio 2022, il detentore del record va alla carta Pokémon di Pikachu Illustrator, che è stata venduta per circa 900.000 dollari.

Tutte queste carte sono state vendute a prezzi esagerati, tranne il Drago Bianco Occhi Blu. Il motivo per cui è meno prezioso è molto probabilmente dovuto alla domanda e all’offerta. Ci sono state ristampe della carta e il valore della prima edizione originale è più legato alla nostalgia della prima versione piuttosto che alle meccaniche di gioco.