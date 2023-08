Settembre è il mese dedicato agli iPhone. Apple, ormai da diversi anni, è solita tenere il suo evento di presentazione sempre in questo mese e ciò ha favorito nel tempo la possibilità di fare previsioni in merito alla data esatta del debutto. Sappiamo, inoltre, che l’azienda predilige il martedì come giorno nel quale svolgere la presentazione e questa informazione non fa che aumentare il margine di sicurezza con il quale leaker e analisti formulano le loro teorie.

Poche giorni fa, ha fatto la sua comparsa in rete la prima notizia secondo la quale Apple procederà con il lancio degli iPhone 15 il 13 settembre ma un tweet recentemente condiviso da Mark Gurman propone un’altra opzione che potrebbe risultare esatta.

Apple: il lancio degli iPhone 15 è sempre più vicino!

Signs are increasingly pointing to Sept. 12 as the iPhone 15 event date, but obviously things can still theoretically change. https://t.co/hVKgjJGMc1 — Mark Gurman (@markgurman) August 8, 2023

Nel suo tweet, se così è ancora possibile definire i post condivisi su X (ex Twitter), Mark Gurman che gran parte degli indizi noti fino a questo momento indicano il 12 settembre come data quasi certa dell’evento Apple anche se “le cose possono sempre cambiare“.

Considerata l’abbondanza di indiscrezioni trapelata nel corso degli ultimi mesi e l’affidabilità di Gurman, il 12 settembre potrebbe effettivamente rivelarsi la data esatta nella quale Apple terrà il suo evento ma non è ancora da ritenere inaffidabile la precedente informazione che fissava l’evento il 13 settembre. Maggiori certezze si hanno comunque sulla data nella quale la mela morsicata avvierà i preordini: il 15 settembre!

Sembrano così smentite tutte le voci secondo le quali vi sarebbero stati dei ritardi che avrebbero coinvolto soprattutto l’iPhone 15 Pro Max ma, come affermato dall’esperto, “le cose possono sempre cambiare” e ogni dubbio potrà essere risolto soltanto dall’arrivo della comunicazione ufficiale da parte di Apple.