Apple si prepara ad annunciare il lancio ufficiale del nuovissimo iPhone 15, probabilmente entro il 12 Settembre di quest’ anno, e sarà poi disponibile per la vendita già dal 22 Settembre.

L’ Annuncio sarà sicuramente fatto in occasione dell’evento Apple per la presentazione dei nuovi dispositivi.

Come con ogni nuovo lancio, saranno comunicate tutte le modifiche apportate e l’inserimento di altrettante funzioni, che riguarderanno la nuova generazione degli smartphone Apple.

Tuttavia, sembra che l‘iPhone 15, non sarà l’unico dispositivo a godere di tutte le attenzioni dell’evento. Importanti novità ci saranno anche per quanto riguarda i nuovi modelli degli Smartwatch e degli AirPods.

iPhone 15: cosa c’è da sapere

Ecco in dettaglio alcune modifiche che riguarderanno l’ iPhone 15. Quest’ ultimo inoltre presenterà, come sempre, delle differenze tra il modello pro e il modello standard:

Display da 6.1 e 6,7 pollici di schermo diagonale;

di schermo diagonale; Cambio di ingresso per la presa relativa alla ricarica e allo scambio dati, per tutti i modelli;

per la presa relativa alla ricarica e allo scambio dati, per tutti i modelli; Il nuovo chip Apple A 17 , con processore produttivo a 3 nanometri, per i modelli Pro e A16 , per i modelli standard;

, con processore produttivo a 3 nanometri, per i modelli Pro e , per i modelli standard; Frame in titanio e molte nuove colorazioni disponibili per entrambi i modelli;

e molte nuove colorazioni disponibili per entrambi i modelli; Software Dynamic Island;

Inoltre, esclusivamente per i due modelli Pro sarà possibile accedere alle funzioni Always on, e alla tecnologia Pro Motion per il display. Sempre per quanto riguarda i modelli Pro, il prezzo di vendita sarà leggermente più alto rispetto agli iPhone lanciati nel 2022.

Tuttavia, l‘iPhone 15 non sarà l’unico annuncio che Apple dovrà dare. Infatti, in una data non troppo prossima, ci si aspetta anche il lancio dei nuovi SmartWatch, ovvero il modello Apple Watch 9 ed Apple Watch Ultra. Probabili novità anche per i nuovi AirPods.

Non ci resterà che attendere ancora qualche giorno per avere tutte le informazioni a riguardo. Intanto per altri dettagli potete consuktare il sito ufficiale della Apple.