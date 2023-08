Whatsapp non smette di sorprendere i propri utenti. Nella nuova versione beta 2.23.16.19 per Android introduce una nuovissima e fantastica funzionalità. Volete sapere di cosa si tratta? Delle chat vocali per comunicare nei gruppi tramite la propria voce.

Questa funzione è in realtà già disponibile per alcuni fortunati iscritti al programma di test nel Play Store. Nei prossimi giorni, con molta probabilità, sarà estesa ad un numero maggiore di utenti. Non è inoltre da escludere che a breve possa essere resa utilizzabile da alcuni utenti nella versione stabile dell’applicazione.

Ma cosa sono le chat vocali di gruppo su Whatsapp?

Dapprima conosciute come audio chat, le nuove chat vocali saranno attivabili con un semplice click su “Connect”, presente in alto sulla schermata. Tuttavia, dovremmo aspettare che tutti i membri del gruppo abbiano a disposizione tale funzione.

Sarà possibile partecipare alla chat anche quando questa sarà già avviata, ma verrà automaticamente disattivata nel momento in cui sarà “vuota” per più di 60 minuti. In tal caso, se ve ne fosse l’esigenza, basterà aprirne un’altra.

Le chat vocali, secondo le indiscrezioni, dovrebbero essere attivabili in qualsiasi gruppo, a prescindere dal numero di utenti. Tuttavia, al momento, è previsto un limite di default di 32 persone che possono partecipare. Il limite, però, potrebbe essere variabile.

Perché introdurre questa funzione? Gli sviluppatori di Whatsapp ritengono che sia utile poiché discreta. Spiegandoci meglio: la chat può essere avviata in qualsiasi istante, ma lo smartphone non squillerà e quindi non disturberà nessuno. E allora come si saprà se una nuova chat vocale è “cominciata”? Semplice, gli utenti riceveranno una notifica silenziosa e di fianco all’immagine del profilo del gruppo ci sarà un’icona che renderà evidente la chat vocale attiva al momento. Anche le chat vocali, come quelle classiche, sono protette da crittografia end-to-end.

Cosa ne pensate di questa funzione? Come può essere discreta se comunque c’è bisogno di parlare per partecipare alla chat?