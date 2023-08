WhatsApp sta incrementando sempre di più il valore delle proprie funzioni, le recenti introduzione hanno indiscutibilmente ampliato le possibilità dei consumatori finali, che oggi si ritrovano quindi a poterne godere senza limiti e sopratutto completamente a costo azzerato.

La sfida a Telegram è indubbiamente lanciata, Meta deve ancora fare tanta strada per recuperare il terreno perso nei confronti della rivale agguerrita, ma sembra essere senza dubbio sulla strada giusta, nell’idea di raggiungere il risultato finale desiderato. Il primo passo è stato quello di introdurre la modifica dei messaggi, finalmente il consumatore può, entro 15 minuti dall’invio, apportare una modifica al testo, così da non doverlo cancellare (e senza mostrare la bruttissima dicitura che lo ricorda).

WhatsApp, quali sono le migliori funzioni

La seconda funzione di cui vi vogliamo parlare riguarda la possibilità di auto-inviarsi i messaggi di testo, i file o gli allegati, un altro plus non da poco e da tenere bene a mente, che amplia indubbiamente le possibilità di utilizzo dell’app, proprio perché l’utente può utilizzarla quasi fosse una chiavetta USB, utilissima per spostare gli elementi tra i vari dispositivi collegati al medesimo account.

In ultimo è proprio la possibilità di utilizzare lo stesso account in contemporanea su più device ad avere fatto la differenza, gli utenti potranno così lavorare da dispositivi differenti, riuscendo così a godere di una maggiore versatilità di utilizzo, senza troppi pensieri o patemi.