Autovelox, il Codice della Strada cambierà per sempre

Gli autovelox, dispositivi utilizzati per rilevare la velocità dei veicoli e identificare eventuali infrazioni ai limiti di velocità, sono da tempo un argomento di discussione tra gli automobilisti. Tuttavia, una recente decisione potrebbe cambiare la situazione: è stata approvata dal Consiglio dei Ministri una bozza di revisione del Codice della Strada che potrebbe modificare le regole.

Autovelox: tutte le novità

Attualmente, ogni autovelox deve essere testato e omologato secondo precisi parametri prima di essere approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Questo processo di omologazione è fondamentale per garantire l’affidabilità del dispositivo e la correttezza delle multe emesse. Infatti, un automobilista che riceve una multa per eccesso di velocità può richiedere una verifica dell’omologazione dell’autovelox e, in caso di mancata omologazione, può contestare la multa.

Tuttavia, la nuova bozza di revisione del Codice della Strada, se approvata, potrebbe cambiare questa procedura. Secondo la nuova normativa, gli autovelox potrebbero essere utilizzati dalla polizia anche senza omologazione, ma con una semplice approvazione. Questo cambiamento potrebbe comportare un aumento delle multe, poiché senza la procedura di omologazione potrebbero essere utilizzati dispositivi non correttamente tarati.

Inoltre, la nuova normativa potrebbe complicare la vita agli automobilisti che intendono fare ricorso contro una multa. Attualmente, appellandosi all’omologazione del dispositivo di rilevamento della velocità, è possibile verificare il certificato di omologazione. Tuttavia, se la procedura non sarà più necessaria, questo certificato non esisterà più, rendendo difficile dimostrare un eventuale errore dell’autovelox.

È importante sottolineare che questa riforma è attualmente solo una bozza e non è ancora entrata in vigore. Il Parlamento sarà chiamato a discuterla ed eventualmente approvarla nel prossimo futuro. Questa decisione storica potrebbe cambiare significativamente le regole relative all’uso degli autovelox, con potenziali ripercussioni per gli automobilisti.