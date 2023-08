Il futuro dell’IPTV è davvero segnato, la serie A non sarà più gratis per gli utenti che fino ad ora hanno sfruttato il pezzotto per accedere illegalmente ai contenuti, pagando un piccolo contributo mensile, o ancora peggio affidandosi ad un servizio completamente gratuito.

Il fenomeno è molto diffuso sul territorio nostrano, pensate che ad oggi si contano oltre 10 milioni (teorici ovviamente) utenti intenti periodicamente ad accedere ai contenuti tramite l’IPTV, un giro d’affari immenso che provoca altrettante immense perdite al sistema calcio (si parla anche in questo caso di valore superiori al miliardo di euro). Denaro che sarebbe potuto essere utilizzato per migliorare le infrastrutture, reinvestito nel sistema o anche utilizzato per migliorare l’appeal della nostra Serie A.

I codici sconto Amazon sono disponibili gratis solo sul nostro canale Telegram, ecco qui il link a cui collegarsi per risparmiare al massimo.

IPTV, la Serie A non è più gratis

Il Governo attuale sta cercando di limitare al massimo la problematica, mettendo mano ad una serie di leggi pensate ad hoc per migliorare la situazione. La prima scelta è stata quella di agire sulla tempestività, forti della convinzione che per combattere l’IPTV l’unico modo sia quello di ridurre i tempi di reazione, hanno concesso maggiori poteri all’AGCOM, la quale potrà imporre entro 30 minuti il blocco della trasmissione.

In secondo luogo si sta ideando un modo per tracciare gli utenti che si affidano all’IPTV o al pezzotto, così da poterli sanzionare più facilmente e rapidamente di quanto oggi sia possibile. La serie A gratis, e tutta l’IPTV, hanno davvero le ore contate.