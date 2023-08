Una delle più grandi sfide della nostra epoca, se non la più grande fino a questo momento, è senza alcun dubbio la ricerca nel campo dell’energia, battaglia necessaria per consentire un passaggio da fonti fossili che stanno letteralmente soffocando il pianeta, a fonti pulite e rinnovabili che ci permetterebbero di risolvere ogni problema sia sul fronte energetico che sul fronte inquinamento.

Ovviamente al centro dei progetti abbiamo la fusione nucleare, processo che alimenta le stelle nell’Universo Sole compreso e che consentirebbe di produrre energia senza nessun tipo di scarto climalterante nell’ambiente.

La strada è ancora lunga, si parla addirittura di decenni, però i risultati positivi non mancano, gli scienziati del Lawrence Livermore National Laboratory sono infatti riusciti a ottenere di nuovo un bilancio energetico positivo da una reazione di fusione nucleare, l’ultima volta si era verificata circa a Dicembre scorso.

Più energia prodotta di quella spesa

L’esperimento ha avuto luogo presso il National Ignition Facility (NIF) e stando alle prime stime ha prodotto più energia anche del primo esperimento, si parlerebbe infatti di circa 3,5 megajoule, sebbene un portavoce abbia dichiarato che i valori sono ancora in fase di analisi.

In un esperimento condotto il 30 luglio, abbiamo ripetuto l’ignizione“, attesta un protavoce della ricerca, “L’analisi di questi risultati è in corso. Come da nostra pratica standard, abbiamo in programma di riportare questi risultati alle prossime conferenze scientifiche e in pubblicazioni sottoposte a revisione paritaria“.

A dicembre, così come il 30 Luglio, un fascio di 192 laser ha colpito un micropellet di combustibile composto da Trizio e Deuterio, il fascio prelevò dalla rete elettrica circa 2,05 megajoule, per poi restituirne in uscita circa 3,05, con un guadagno di un megajoule, seppur per un tempo infinitesimale.