NASA, stanno per arrivare i razzi alimentati dall’energia nucleare

La NASA ha recentemente annunciato una collaborazione con Lockheed Martin per lo sviluppo di razzi a propulsione nucleare, con l'obiettivo di ridurre significativamente i tempi di viaggio nello spazio. Questa tecnologia rivoluzionaria potrebbe essere pronta per il lancio già nel 2027, con l'obiettivo di utilizzarla per raggiungere Marte.