Euronics sa come invogliare gli utenti all’acquisto di nuovi prodotti, nel periodo corrente ha messo indubbiamente a disposizione una campagna promozionale più unica che rara, impreziosita da riduzioni di prezzo decisamente interessanti, ed un risparmio che difficilmente abbiamo potuto apprezzare altrove.

Gli utenti che al giorno d’oggi si dovessero trovare nelle condizioni di voler acquistare nuovi prodotti di tecnologia, devono comunque sapere che gli acquisti possono essere completati nei punti vendita in Italia, prestando particolare attenzione alle possibili differenze legate all’area di provenienza (quasi sempre presenti parlando di Euronics).

Euronics, offerte e grandissime occasioni per spendere poco

Gli sconti attivati da Euronics sono pronti ad incantare il pubblico, sebbene comunque risultino essere attivi e disponibili fino al 23 agosto sull’intero territorio nazionale. Alla base della campagna troviamo un meccanismo già visto ed ammirato da Trony, con il quale è possibile pensare di godere di un ottimo livello di risparmio, a patto che vengano seguite le direttive di base.

Al carrello è necessario aggiungere due dispositivi appartenenti alle suddette categorie: grandi e piccoli elettrodomestici, televisori. Fatto questo, una volta che l’utente sarà arrivato in cassa, potrà godere di uno sconto del 50% sul meno caro della coppia, con applicazione immediata (non si tratta di un rimborso o di un buono sconto). Come al solito, ricordiamo che l’utente non potrà scegliere il prodotto su cui applicare lo sconto.

La campagna promozionale la potete scorrere direttamente nelle pagine sottostanti, oppure collegarvi all’e-commerce ufficiale di Euronics.