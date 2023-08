TIM fa un regalo incredibile a tutti gli utenti che sceglieranno di attivare una promozione in particolare: un mese è completamente gratis, ciò permetterà a tutti gli effetti di approfittare di un risparmio ben superiore, e di non dover rinunciare per nessun motivo ai contenuti.

Accedere alla promo oggetto del nostro articolo è decisamente semplice ed alla portata della maggior parte dei consumatori, ricordando comunque che presenta un vincolo importante, ad oggi non è possibile attivarla se non si rientra in una categoria ben specifica. A prescindere da ciò, ricordiamo comunque che la richiesta può tranquillamente essere presentata tramite il sito ufficiale.

Iscrivetevi il prima possibile al nostro canale Telegram ufficiale, dove trovare le offerte ed anche i codici sconto gratis Amazon da utilizzare liberamente.

TIM, offerte inarrestabili solo in questi giorni

Le migliori offerte di TIM passano più che altro per la Power Supreme Web Easy, una promozione che nasconde al proprio interno una sorpresa inedita, infatti come vi anticipavamo la prima mensilità è inclusa nel costo di attivazione, o meglio è da ritenersi completamente gratuita.

L’utente inizialmente pagherà 25 euro, necessari per l’acquisto della SIM e per una parte di ricarica, ovvero vedrà il tutto aggiungersi direttamente al credito residuo. Successivamente dovrà versare un contributo fisso di 7,99 euro al mese per sempre, per godere di 150 giga di internet in 4G+ ed anche minuti/SMS illimitati, spendibili a piacimento verso un qualsiasi operatore telefonico.

L’attivazione, per godere delle condizioni privilegiate di cui sopra, è possibile in via esclusiva sul sito ufficiale, non nei negozi fisici in Italia.