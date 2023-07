iPhone 15 - dimentichiamoci l'idea di un'uscita imminente, se ne riparla ad Ottobre

Apple potrebbe ritardare il lancio della serie iPhone 15 di “poche settimane”, probabilmente fino all’inizio di ottobre. Questa previsione è stata fatta da Wamsi Mohan, analista presso la Bank of America, che ha suggerito che la commercializzazione dei nuovi iPhone potrebbe superare leggermente la consueta finestra temporale di Apple.

iPhone 15: le previsioni fornite da Wamsi Mohan

Mohan ha condiviso questa previsione in una nota dopo aver condotto una serie di controlli in diversi canali della catena di fornitura di Apple. L’analista prevede che verranno venduti circa 48 milioni di iPhone nel corso del trimestre di settembre, leggermente al di sotto della previsione di 51 milioni del “consensus forecast” di Wall Street.

Inoltre, Mohan prevede un fatturato nel trimestre di settembre di 87,1 miliardi di dollari, al di sotto del consenso a $ 91,6 miliardi, anche con un vantaggio del 2,5% nel trimestre da tassi di cambio favorevoli. Nonostante queste previsioni, Mohan non ha fornito una ragione specifica per questo presunto ritardo nel lancio di iPhone 15. L’anno scorso, Apple ha annunciato la serie iPhone 14 il 7 settembre. iPhone 14, iPhone 14 Pro e Pro Max sono stati messi in vendita dal 16 settembre, mentre iPhone 14 Plus, a causa dei blocchi produttivi in Cina, è arrivato sul mercato solo il 7 ottobre.

Per quest’anno, Apple avrebbe previsto quattro iPhone 15, tutti con la Dynamic Island, due di fascia bassa, una versione base e una “plus”, e i due modelli di fascia superiore, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. La versione Max, probabilmente, avrà delle funzionalità esclusive rispetto al modello più piccolo. Nel breve termine, Mohan prevede per il trimestre in corso dei risultati “per lo più in linea” con le stime di Wall Street, anche se si aspetta un calo delle vendite anno su anno nella categoria hardware.