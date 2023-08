Lo aveva anticipato l’operatore telefonico virtuale qualche settimana fa e ora è ufficiale. L’operatore CoopVoce, infatti, ha reso nuovamente disponibile una delle sue offerte low cost super, ovvero CoopVoce Evo 200 con ben 200 GB di traffico dati. Vediamo qui di seguito i dettagli.

CoopVoce fa tornare ufficialmente l’offerta mobile CoopVoce Evo 200

CoopVoce Evo 200 è una delle offerte super convenienti del noto operatore telefonico virtuale. Quest’ultima sarebbe dovuta terminare qualche giorno fa. Come già accennato in apertura, però, l’operatore ha deciso di prorogarne la sua disponibilità. Ora tutti gli utenti interessati potranno attivarla per un altro mese, ovvero fino al prossimo 6 settembre 2023.

Si tratta come già detto di un’offerta mobile sensazionale grazie al suo elevato rapporto tra qualità e prezzo. Ad un costo di appena 7,90 euro al mese, infatti, gli utenti potranno utilizzare fino a 200 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G. La connessione si poggia su rete TIM 4G con una velocità massima fino a 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload.

Nel bundle dell’offerta sono poi inclusi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e ben 1000 SMS da inviare verso tutti i numeri. Ricordiamo che l’offerta mobile CoopVoce Evo 200 è attivabile non solo da tutti i nuovi clienti (sia con portabilità sia con nuovo numero), ma anche da tutti i già clienti dell’operatore virtuale. Questa offerta va così a sostituire, almeno per il momento, precedente offerta mobile CoopVoce Evo 180. Quest’ultima aveva sempre un costo per il rinnovo mensile di 7,90 euro al mese, ma includeva però 180 GB.