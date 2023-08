Vodafone anche nel mese di agosto avrà un ruolo da grande protagonista nel campo della telefonia mobile. Il gestore inglese non vuole essere da mano a Iliad, TIM o WindTre grazie ad una serie di promozioni low cost molto vantaggiose per costi e soglie di consumo.

Vodafone, il ritorno della promozione con 70 Giga

L’obiettivo di Vodafone per il mese di agosto è quello di arricchire il suo già ampio numero di clienti, anche grazie ad una delle sue migliori tariffe: la Special 70 Giga. I clienti che andranno ad attivare questa ricaricabile avranno a loro disposizione chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica ed anche 70 Giga per la connessione di rete anche con le velocità del 5G, laddove disponibile la copertura sul territorio.

Il prezzo di questa tariffa rappresenta un grande punto di vantaggio per gli abbonati, con una tariffa mensile il cui valore sarà di 7,99 euro con rinnovo fissato a trenta giorni. Da aggiunge a questo costo standard un piccolo extra una tantum, pari a 10 euro per la sottoscrizione della SIM e per l’attivazione della rete.

Come per altre occasioni nel passato, anche per sottoscrivere questa promozione di Vodafone sarà necessario effettuare la richiesta di portabilità del numero da altro operatore, sia esso Iliad o provider come TIM e WindTre. Per la portabilità del numero saranno sempre necessari sino a tre giorni lavorativi. L’attivazione di questa ricaricabile può essere richiesta presso uno degli store di Vodafone sul territorio italiano.