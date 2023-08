Il volantino che Unieuro ha deciso di attivare proprio in questi giorni rappresenta il punto saldo a cui affidarsi nel momento in cui si volesse godere di un risparmio che supera le aspettative, riuscendo ugualmente ad acquistare alcuni dei migliori dispositivi in circolazione.

Tutti gli ordini rientrano alla perfezione nel mondo di Unieuro, ciò sta a significare che possono essere completati nei negozi fisici ed anche online sul sito ufficiale, dove sarà possibile trovare le offerte allo stesso identico prezzo, con consegna gratuita a domicilio (ricordiamo che lo è per tutti gli ordini del valore superiore ai 49 euro).

Premete qui e collegatevi subito al nostro canale Telegram, in questo modo avrete gratis le offerte Amazon, ed anche i codici sconto gratis.

Unieuro, offerte e grandissimi sconti in un volantino assurdo

Nelle ultime settimane sono stati lanciati i nuovi modelli della serie Samsung Galaxy Z, ovvero gli amatissimi foldable, e con essi Samsung ha giustamente pensato di mettere a disposizione anche sconti ad hoc, dal risparmio assicurato.

Tutti coloro che entro il 10 agosto sceglieranno di acquistare la variante da 256GB, potranno infatti ricevere l’upgrade gratuito a quella da 512GB, risparmiando difatti 120 euro sul prezzo originario. In altre parole, scegliendo il Galaxy Z Fold5 si potrà avere la versione da 512GB a soli 1999 euro, lo steso identico prezzo di quella da 256GB; discorso simile per il Galaxy Z Flip5, che costerà giustappunto 1249 euro in entrambi i casi.

Le offerte del volantino dedicato a Samsung non terminano ovviamente qui, per questo motivo dovete approfittare delle pagine inserite qui sotto e del sito ufficiale.