MediaWorld si riprende subito la clientela che ha deciso di rivolgersi ad Unieuro nell’ultimo periodo per i propri acquisti, mettendo difatti sul piatto una campagna promozionale di tutto rispetto, arricchita con prezzi fortemente più bassi del normale.

Nell’avvicinarsi al volantino corrente, dovete comunque ricordarvi che gli sconti sono da considerarsi attivi nei negozi fisici ed anche online, così da poter variare il più possibile l’accessibilità alla promo, senza problemi o pensieri (attenzione che potreste dover pagare le spese di spedizione a domicilio).

MediaWorld, le offerte ed anche i nuovi prezzi da cogliere subito al volo

La campagna promozionale, chiamata “Let’s Go Summer”, è da considerarsi attiva fino al 9 agosto, salvo esaurimento anticipato delle scorte. I prodotti in promozione sono davvero moltissimi ed appartenenti alle più disparate categorie merceologiche, come al solito la nostra attenzione è attratta dal mondo mobile, e ancora meglio dalla fascia alta. Gli utenti possono pensare di acquistare un bellissimo Apple iPhone 14 Pro, pagandolo 1179 euro, oppure optare per il Samsung Galaxy S22, che oggi costa solamente 699 euro.

Non mancano comunque i riferimenti alla fascia intermedia del suddetto settore, infatti troviamo anche Galaxy A54, proposto a 429 euro, un buonissimo Oppo A98 5G a soli 299 euro, Honor 90 Lite a 279 euro, Xiaomi Redmi Note 12 a 189 euro, oppure un Motorola Moto G32 proposto a 119 euro.

Coloro che invece fossero interessati ad altro, possono collegarsi al sito ufficiale, o anche aprire le pagine che trovate nell’articolo.