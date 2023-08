La piattaforma Amazon sta attualmente proponendo un pannello solare portatile marca Dokio da 160 W e 18V in offerta, con un ulteriore coupon di 20 euro.

Il pannello solare in questione è molto utile da portare con sé in varie occasioni. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Pannello solare portatile in offerta su Amazon

Il pannello solare portatile dispone di celle solari monocristalline ad alta efficienza e lunga durata. Sono le celle solari più efficaci. Il pannello è contenuto all’interno di una valigetta solare portatile. Si tratta di un modulo solare mobile a forma di valigia con gambe da posizionare e display LCD.

Dispone di un telaio in lega di alluminio high-tech, vetro solare temprato, certificato per neve alta (5400Pa) e carichi di vento (2400Pa), dopo 25 anni la cella solare fornisce ancora l’80% di potenza. Adatto per qualsiasi luogo soleggiato: ideale per giardino, balcone, tetto del garage, weekend, camper, campeggio, barca, rifugio.

Come anticipato precedentemente, è proposto in offerta del 14%, solo a 189.77 euro invece di 219.77 euro. A questo prezzo, seguendo questo link, potrete anche aggiungere un coupon di 20 euro. Visitate la pagina ufficiale della piattaforma per scoprire maggiori dettagli sul prodotto.