DAZN ha recentemente lanciato i nuovi prezzi degli abbonamenti per la prossima Serie A, il cui inizio è previsto per il 19 agosto 2023, registrando un nuovo incremento rispetto alla precedente stagione. Ma quanto costa guardare tutte le partite? scopriamolo assieme.

Alla base della visione di DAZN troviamo il cosiddetto Piano Standard, il cui prezzo è di 30,99 euro al mese, con la possibilità di guardare tutti i contenuti trasmessi dalla stessa, fino a due dispositivi in contemporanea, ma connessi alla stessa rete WiFi (quindi all’interno della medesima abitazione), fino ad un massimo di sei dispositivi collegati allo stesso account.

Nel caso in cui si fosse invece interessati ad una visione simultanea anche lontano da casa, quindi sempre su due dispositivi registrati, ma con connessione su rete WiFi differenti, è necessario optare per il piano DAZN Plus, il cui prezzo è di 45,99 euro al mese.

DAZN, come fare per risparmiare

Le soluzioni per cercare di risparmiare il più possibile sono sostanzialmente due: il piano annuale a rate, oppure il piano annuale pagato in un’unica soluzione. Nel primo caso l’utente si trova costretto a restare cliente di DAZN per 12 mesi, pagando ogni mese il prezzo pieno, mentre molto più conveniente è la seconda opzione.

In questo caso verrebbe quindi richiesto il pagamento immediato di tutto l’ammontare dell’anno, acquistando a tutti gli effetti i 12 mesi di accesso al servizio: per DAZN standard si pagano 299 euro (che corrispondono a 24,9 euro al mese), mentre per DAZN Plus la spesa è di 449 euro (che corrispondono a 37,42 euro al mese).