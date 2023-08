Il rincaro dei prezzi e la guerra in Ucraina hanno fatto salire il costo dell’energia alle stelle. Molti sono gli italiani che nell’ultimo anno hanno ricevuto bollette per l’energia elettrica e il gas con cifre davvero esorbitanti.

Perciò è partita la corsa al risparmio adottando soluzioni di ristrettezza energetica rinunciando molto spesso al riscaldamento o ad alcuni elettrodomestici oppure cercando vie alternative e più economiche per generare energia per la propria abitazione o la propria attività.

Come sappiamo già da un po’ di tempo, una valida alternativa per la produzione di energia in proprio è l’installazione di pannelli solari fotovoltaici che sfruttano proprio la luce del solo per generare energia.

Un impianto fotovoltaico costa all’incirca 8.000 euro e purtroppo occupa molto spazio per cui non tutti possono permetterselo.

Esiste però una variante più piccola e più armoniosa di cui parleremo in quest’articolo.

Tegole fotovoltaiche: sfruttare la luce del sole per ottenere energia

Le tegole fotovoltaiche sono la soluzione ideale per chi vuole produrre energia solare in proprio senza rinunciare al senso estetico.

Si tratta di pannelli fotovoltaici montati sulle tegole della propria abitazione. Il principio di funzionamento è lo stesso dei pannelli ma le tegole sono più adatte per chi non possiede molto spazio o chi prediligi impianti più eleganti alla vista.

Il prezzo di una tegola fotovoltaica si può aggirare anche intorno ai 100 euro e ciò le rende leggermente più costose rispetto ai classici pannelli.

Ricordiamo che scegliere metodi alternativi per generare energia non aiuta solo il portafoglio ma anche e soprattutto il nostro pianeta.