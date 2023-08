Monopattino dal design indubbiamente interessante grazie al telaio in tubi a vista, il display sospeso a colori da 3,5″ e il manubrio che può ruotare per occupare meno spazio da chiuso. Omologato per rispondere all’imminente normativa italiana, ha una luce diurna con sensore automatico ed è presente un vano segreto per nascondere un AirTag!

Design

Il telaio è in tubi a vista, soluzione che conferisce linee leggere al monopattino e che rende possibile mantenere il peso entro i 17 Kg.

Certificato IPX5, resiste quindi alla pioggia e potremo usare il monopattino anche con il mal tempo.

Si tratta di un monopattino già in regola con la futura normativa italiana: presenti catarifrangenti, portatarga sul parafango posteriore, campanello, luci di posizione e di direzione.

Il display è sospeso, da 3,5 pollici, a colori e molto ben visibile sotto la luce diretta del sole.A dirla tutto quando andiamo ad accendere le luci la luminosità si abbassa, però non crea problemi quando è sera e accendiamo i fari.

Il manubrio ruota di 90 gradi, consentendo di essere parallelo all’asse longitudinale quando lo chiudiamo: soluzione veramente comoda per occupare meno spazio laterale quando lo trasportiamo sui mezzi o lo carichiamo nel baule della macchina.

Nel cannotto di sterzo è presente un nascondiglio per un AirTag, si tratta di una custodia in silicone che si incastra perfettamente ed è invisibile all’esterno:una bella soluzione per ritrovare il nostro monopattino.

Il manubrio è largo e le manopole hanno tanto grip (forse pure troppo, vi verranno dei bei calli alle mani), alle estremità abbiamo gli indicatori di direzione anteriori e posteriori azionabili dalla pulsantiera accanto alla manopola sinistra.

Accanto alla manopola destra abbiamo il manettino dell’acceleratore, la leva sulla sinistra aziona invece la pinza meccanica che morde un disco al posteriore che lavora insieme al freno motore.

1 su 11

Prestazioni

Autolimitato per legge ad una velocità massima di 20 km/h, potrebbe decisamente spingersi oltre grazie al motore posizionato nella ruota anteriore con potenza nominale di 350 W e potenza di picco di 700 W.

Le mappature sono 3 : quella dedicata alle zone pedonali con velocità massima di 6 km/h, Dynamic a 15 km/h e Sport che permette di raggiungere la velocità massima e di avere più spinta.

Anche con un guidatore di circa 90 kg riesce a superare senza grandi difficoltà le rampe dei box e pendenze attorno al 15/20%.

L’autonomia dichiarata è di 50 Km, più realisticamente, utilizzando sempre la mappa sport si riescono a raggiungere i 30/35 Km.

Gli pneumatici sono da dieci pollici, con camera d’aria, peccato non si sia optato per la tecnologia Tubeless, comunque gli pneumatici sono abbastanza morbidi e si sono rivelati resistenti.

Gli spazi di frenata ci hanno un po’ deluso, il freno motore aiuta tanto ma la pinza meccanica ha poco mordente.

1 su 6

App

Il monopattino si gestisce tramite l’app Xiaomi Home, si abbina scansionando il codice QR posizionato sul lato destro sfruttando la connessione Bluetooth.

Tramite l’applicazione possiamo vedere la velocità istantanea, la velocità media, il tempo di utilizzo e la distanza percorsa.

Possibile inserire anche il blocco del motore elettrico, una sorta di antifurto per brevi soste.

Nell’applicazione possiamo monitorare la batteria, l’autonomia residua, cambiare mappatura e regolare il freno motore su 3 livelli di intensità.

Potremo anche scegliere se mantenere le luci sempre accese e impostare un reminder sulla manutenzione degli pneumatici.

Peccato che dall’applicazione non sia possibile attivare alcun Cruise control.

Conclusioni

Street price di poco meno di 500 euro, ha un rapporto qualità prezzo interessante se rapportiamo potenza/autonomia e peso.

Ha l’enorme vantaggio di essere già omologato per l’imminente normativa e il manubrio rotante e il nascondiglio per AirTag sono due chicche davvero interessanti.