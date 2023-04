L’AirTag è uno dei più grandi accessori di Apple e può essere utilizzato per tenere traccia di tutto, dalle chiavi al portafoglio. E’ così piccolo che può tenere traccia di tutto, e qui sta il problema.

Come per tutte le cose belle della vita, viene sfruttato da persone che lo utilizzano per scopi illeciti. Possono infatti essere infilati nelle tasche o attaccati alla parte inferiore delle auto.

Anche se non è l’unico prodotto sul mercato, è il più sofisticato in termini di sistema di mappatura grazie alle funzione “Trova il mio” di Apple. Questo lo rende uno degli strumenti preferiti da criminali e stalker.

Ci sono alcuni modi per capirlo

Tuttavia, c’è un modo semplice per rilevare un AirTag posizionato in modo illegale se hai un iPhone. Riceverai una notifica sullo schermo se viene rilevato uno di questi dispositivi vicino a te. Questo non significa necessariamente che sei vittima di uno stalker o di un criminale. Potrebbe semplicemente significare che qualcuno ha perso il proprio AirTag e tu l’hai trovato. L’iPhone di tutti funge da segnale di riferimento su “Dov’è” per concentrarsi sugli AirTag persi.

Tuttavia, devi preoccuparti solo se l’AirTag rimane costantemente con te mentre ti muovi. Se una persona ha lasciato cadere il dispositivo in un punto particolare, smetterai di ricevere notifiche quando ti allontani dal suo raggio d’azione. Ma se stai tornando a casa (ad esempio) continui a ricevere notifiche, allora è probabile che sia stato posizionato addosso a te o sul tuo veicolo. Se te ne sei accorto, devi fermarti immediatamente e iniziare a cercare.