L’operatore telefonico WindTre continua per questi ultimi mesi d’estate a proporre svariate offerte super interessanti, sia dedicate alla rete fissa sia dedicate alla rete mobile. Stando a quanto è emerso in rete in queste ore, il catalogo proposto dall’operatore rimarrà dunque invariato fino alla fine del mese di agosto 2023.

WindTre, continuano anche ad agosto le super offerte di rete fissa e mobile

Il noto operatore telefonico arancione ha deciso di continuare a proporre il suo catalogo di super offerte per tutto il mese di agosto. Come già accennato in apertura, si tratta sia di offerte per la rete fissa sia di offerte per la rete mobile.

Tra queste, spiccano ad esempio le due offerte mobile WindTre Super 5G dedicate rispettivamente agli utenti con età under 30 e over 70. Per entrambe le offerte, è dunque previsto un bundle di 100 GB di traffico dati da utilizzare per navigare anche con connettività 5G. Nel bundle delle due offerte sono poi compresi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 200 SMS da inviare verso tutti i numeri.

Come già detto anche precedentemente, l’operatore telefonico WindTre continuerà a proporre per questi ultimi mesi di estate anche offerte di rete fissa. Tra queste, c’è ad esempio l’offerta WindTre MIA Super Fibra Limited Edition. Ricordiamo inoltre che sarà ancora possibile acquistare numerosi smartphone a rate abbinando l’attivazione di una delle offerte di rete mobile proposte attualmente dall’operatore. Insomma, ce n’è sicuramente per tutti i gusti anche per tutto il mese di agosto.