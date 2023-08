Expert è fenomenale, le offerte al 70% oggi distruggono Unieuro

Proprio durante l’ultimo periodo infatti Expert sarebbe riuscita a lanciare delle offerte clamorose, le quali spaziano tra i vari brand. Non mancano infatti gli smartphone così come i computer, le smart TV e molto altro ancora. Tutto è in offerta con percentuali di ribasso eccezionali, proprio come Expert ha abituato i suoi utenti nel corso degli anni. L’obiettivo resterà sempre lo stesso, ovvero quello di mettere fuori gioco le grandi aziende rivali come lo è ad esempio Unieuro.

Di questo passo Expert potrebbe riuscirci tranquillamente, visto che include anche la possibilità di effettuare dei finanziamenti sfruttando i tassi fissi allo 0% per quanto riguarda TAN e TAEG.

Expert sbaraglia la concorrenza con offerte interessanti nel volantino protratto fino alla mezzanotte di oggi

Interessante anche lo sconto che riguarda la smart TV LG di tipo LED da ben 65 pollici di ampiezza. Con una risoluzione massima in 4K, la TV in questione è un vero e proprio affare: grazie allo sconto di Expert di 230 €, il suo prezzo finale sarà di soli 449,99 €.

Se amate poi gli smartphone di ultima generazione tra i top di gamma assoluti, eccovi accontentati. È disponibile il nuovo iPhone 14 Pro Max da 128 giga ad un prezzo di 1249,99 €. Non finisce qui, visto che anche gli altri brand sono disponibili sul volantino dell’azienda, peraltro con prezzi ancora più bassi. Si continua infatti con il Galaxy S23 di Samsung che grazie ad uno sconto molto interessante costa solo 749,99 €.

Per tutti coloro che effettueranno un finanziamento, la prima rata potrà essere corrisposta ad Expert ad ottobre.