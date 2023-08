Canone RAI finalmente addio, gli utenti possono non pagare

La vita in Italia è diventata costosissima ultimamente. Proprio per questa motivazione le persone cercano di capire come fare per evitare di pagare alcune imposte, con la prima che sarebbe proprio il canone RAI.

Sono tantissimi gli utenti che purtroppo hanno difficoltà ad arrivare alla fine del mese e risparmiare una piccola somma potrebbe essere utile, anche per una questione puramente di principio. Nessuno infatti vuole pagare questa tassa siccome l’Italia è il solo paese in Europa a doverla corrispondere al suo Governo. In Spagna ad esempio sono anni che non si paga più.

Canone Rai, ecco come evitare di pagare l’odiata tassa secondo i canoni previsti dal Governo

Stando alle ultime notizie, sono tante le lamentele da parte degli utenti italiani ultimamente per quanto riguarda le tasse. Tra i partiti sarebbe iniziato un dialogo per provare ad abolire il canone Rai, ma almeno per il momento sembra tutto abbastanza prematuro. Per questo motivo bisogna un attimo chiarire la situazione sulle persone che possono evitare di pagare questa tassa per via di alcune caratteristiche particolari.

Per non pagare il canone, gli utenti devono avere più di 75 anni. La stessa cosa succede anche se in casa non hanno una televisione o una radio per ricevere i canali. Fine vengono agevolati tutti coloro che hanno un reddito minimo che non supera gli 8000 € annui.

Nel frattempo gli utenti italiani sperano che si facciano passi avanti nelle discussioni che stanno avendo luogo al Governo ultimamente. Il canone Rai è infatti una tassa che in molti considerano eccessiva, soprattutto perché imposta obbligatoriamente tramite la bolletta dell’elettricità.