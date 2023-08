I conti correnti degli utenti sono sotto assedio, come anche le banche, a causa di sempre più numerose truffe che vanno a svuotarli di ogni singolo centesimo, lasciandoli in men che non si dica completamente vuoti. Gli utenti devono essere l’ultimo baluardo contro ogni tipo di tentativo di furto, ma non sempre è così.

Pochi sanno che sono proprio i consumatori finali causa del proprio male, infatti nel meccanismo del phishing, accade proprio questo: il malvivente si vuole fingere la banca (o anche una qualsiasi azienda di cui si è clienti), e di conseguenza invia un messaggio di posta elettronica fittizio, richiedendo che venga premuto un link interno, con la promessa di procedere al collegamento al sito ufficiale. Il cliente cade nella trappola, appunto credendo di trovarsi in una simile situazione, quando in realtà non è così.

Banche sotto assedio, ecco come fanno a svuotarvi il conto

In pochissimo tempo ci si troverebbe su un sito che apparentemente sarebbe identico all’originale, ma che sotto sotto sarebbe gestito dallo stesso malvivente. Quest’ultimo si ritroverebbe quindi nella perfetta condizione di riuscire ad accedere a tutti i dati digitati, con il conseguente furto degli stessi. Avrebbe accesso al conto corrente, e lo potrebbe svuotare di ogni singolo centesimo.

Un pericolo che raccontato così potrebbe essere quasi surreale, ma che vi assicuriamo essere più realistico e reale di quanto immaginiate, e per questo motivo è sempre necessario mantenere elevatissima l’attenzione.