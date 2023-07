Vodafone distrugge TIM e lo fa con 200GB e un servizio gratis

Come sempre, Vodafone ritorna alla carica per fare suoi ancora una volta i vecchi clienti. All’interno delle sue offerte c’è davvero di tutto, a partire dai minuti fino ad arrivare ai giga, come dimostrano le due soluzioni appena lanciate.

Vodafone: queste sono le due offerte che mietono vittime tra la concorrenza, ci sono fino a 200GB

Quando si decide di scegliere un gestore come Vodafone, gli utenti sanno di pescare bene. Avere un’offerta che consenta di avere qualità e quantità allo stesso tempo è il miglior auspicio per tutti e ora anche il gestore anglosassone lo consente. La grande abilità nel riprendersi gli utenti è dimostrata questa volta da due offerte appartenenti a due gamme differenti.

La prima soluzione è quella che offre un quantitativo di giga leggermente inferiore ma con un prezzo più vantaggioso. All’interno di questa proposta ecco infatti minuti ed SMS illimitati verso qualsiasi numero in Italia ma anche 150 giga disponibili per la navigazione sul web in 4G. Il prezzo mensile è una grande occasione: consiste in una quantità di soli 7,99 € al mese.

La seconda offerta non garantisce la durata del prezzo negli anni, ma allo stesso tempo include più contenuti al suo interno. Gli utenti che torneranno in Vodafone potranno contare anche in questo caso su minuti ed SMS senza limiti verso tutti ma soprattutto su 200 giga in 4G per navigare in Internet. Il prezzo mensile sarà di 9,99 € al mese.

Da ricordare che il prezzo è bloccato per due anni. Per ottenere questi prezzi con le suddette offerte, gli utenti dovranno scegliere il metodo di pagamento denominato Smart Pay.