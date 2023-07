WhatsApp, sin dall’anno della sua creazione (2009) risulta essere l’app di messaggistica istantanea più famosa al mondo.

I motivi della sua popolarità sono molteplici ma si dividono principalmente in due filoni importanti. Da una parte c’è l’attenzione dall’app verso la privacy e la sicurezza degli utenti. WhatsApp è infatti un’applicazione estremamente sicura grazie alla crittografia end-to-end e alcune funzioni che proteggono le chat da spioni esterni.

Dall’altra parte i continui aggiornamenti con aggiunta di incredibili funzionalità per rendere l’app sempre moderna e al passo con i tempi. Il team di WhatsApp è sempre al lavoro per migliorare l’esperienza dell’utente sull’app e alcune recenti novità come la creazione di avatar e l’introduzione di videomessaggi rapidi ne sono la prova.

Le novità non finiscono certo qui però, perché proprio nelle prossime settimane l’app rilascerà una nuova e incredibile funzione.

WhatsApp: in arrivo la creazione di gruppi istantanei

WABetaInfo, fonte sicura di informazioni sulle novità che riguardano WhatsApp, fa sapere che l’app verde sta per rilasciare una funzione che ha spiazzato tutti gli utenti: la possibilità di creare dei gruppi istantanei durante l’invio di messaggi.

Questi gruppi definiti ‘al volo’ nascono proprio per ottimizzare i tempi e rendere più semplice e veloce la permanenza degli utenti sulla piattaforma.

L’opzione è molto semplice da comprendere e da utilizzare, basterà inoltrare un messaggio e cliccare sull’icona predefinita per la creazione di un gruppo istantaneo. In questo modo si avrà subito a disposizione la lista dei contanti tra i quali scegliere i favoriti per la creazione di questo gruppo rapido.