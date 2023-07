Furti d'auto in Italia nel 2022, qual è la regione con più veicoli RUBATI

I furti d’auto sono uno dei timori più grandi degli italiani, soprattutto nell’ultimo periodo. Stando ai dati del 2022, ci sarebbe stato un netto aumento.

Il primato in negativo questa volta appartiene alla Campania, con 24.000 furti denunciati. Segue il Lazio con 15.000 furti, poco dietro la Puglia con 14.951. Seguono a ruota Sicilia e Lombardia, rispettivamente con 12.638 e con 8508.

Le auto più rubate in assoluto sono la Fiat Panda con quasi 12.000 furti, la Fiat 500 con 8698, la Fiat Punto con 5444, la Lancia Y con 3918 e l’Alfa Romeo Giulietta con 1658.

Anche gli scooter rubati quasi come le auto: ecco i furti più comuni

Per quanto riguarda gli scooter più rubati, al primo posto c’è l’Honda SH con 6378 furti. Seguono lo Scarabeo Aprilia con 1378 e il Piaggio Liberty con 1363.

A rilasciare le dichiarazioni seguenti è il presidente di LoJack Italia, che invita tutti ad equipaggiare i propri veicoli con antifurti del genere. Usando la tecnologia LoJack, sono 8 su 10 i veicoli ad essere ritrovati, dato che consiste nel doppio della media nazionale.

“l business dei furti è tornato a farsi sentire in modo deciso nel nostro Paese. Non assistevamo a un tasso di crescita così significativo, anno su anno, da molto tempo. Lo scorso anno 73.465 veicoli sono spariti nel nulla. Due curiosità: secondo nostre stime, i ladri d’auto si muovono principalmente di notte (nel 65% dei casi), quasi sempre nei giorni lavorativi della settimana (nel 90% dei casi); non è vero che a essere rubate sono soprattutto le auto appena comprate. Le vetture mantengono un appeal per i ladri praticamente inalterato nei primi 3-4 anni, per poi iniziare a scendere sensibilmente dal 5 anno in poi. Per evitare di restare vittima della seconda violazione più temuta dagli italiani (dopo il furto in casa), soprattutto in alcune aree del Paese è necessario tutelarsi dotandosi di dispositivi hi-tech in grado di garantire maggiori chance di rilevamento e recupero dell’auto dopo il furto. Solo un intervento rapido ed efficace può ridurre le possibilità che del veicolo si perdano le tracce per sempre.“